Сочинение на латышском. У меня есть кошка.

Гость: Гость:

Латышский переведи сам!А вот текст. Моя игривая и забоьливая кошка очень милая и ласковая. Хороший друг если надо выслушать.Очень любопытная и красивая. Она очень пушистая и гладкая как перышко. Главное многовато ест и не много пухленькая, но так даже лучше! У нее красивые и блестящие зоркие глаза. Ну и в общем сделаю вывод: МОЯ КОШКА ЛУЧШАЯ ПОДРУГА!!!