Сочинение на латышском. У меня есть кошка.
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Сочинение на латышском. У меня есть кошка.
Ответ(ы):
Гость:
Латышский переведи сам!А вот текст. Моя игривая и забоьливая кошка очень милая и ласковая. Хороший друг если надо выслушать.Очень любопытная и красивая. Она очень пушистая и гладкая как перышко. Главное многовато ест и не много пухленькая, но так даже лучше! У нее красивые и блестящие зоркие глаза. Ну и в общем сделаю вывод: МОЯ КОШКА ЛУЧШАЯ ПОДРУГА!!!
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