Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30мин . У школы они встретились . Ваня шел до встречи с ??олей 12мин.Сколькотминут был в пути Коля? Решите пожалуйста нажму вам спасибо+оценю на 5+30 баллов

Математика

Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30мин . У школы они встретились . Ваня шел до встречи с ??олей 12мин.Сколькотминут был в пути Коля? Решите пожалуйста нажму вам спасибо+оценю на 5+30 баллов

Автор: Гость