Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30мин . У школы они встретились . Ваня шел до встречи с ??олей 12мин.Сколькотминут был в пути Коля? Решите пожалуйста нажму вам спасибо+оценю на 5+30 баллов
Математика
Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30мин . У школы они встретились . Ваня шел до встречи с ??олей 12мин.Сколькотминут был в пути Коля? Решите пожалуйста нажму вам спасибо+оценю на 5+30 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Математика
Сторона ривностороннього трикутника доривнюе 8 см. Знайди площу квадрата,перимет?? якого доривнюе периметру цього трикутника.
Українська мова