Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30мин . У школы они встретились . Ваня шел до встречи с ??олей 12мин.Сколькотминут был в пути Коля? Решите пожалуйста нажму вам спасибо+оценю на 5+30 баллов

Математика
Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30мин . У школы они встретились . Ваня шел до встречи с ??олей 12мин.Сколькотминут был в пути Коля? Решите пожалуйста нажму вам спасибо+оценю на 5+30 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Синквейн на тему рыбы
Ответить
Русский язык
2 упр. проверьте пожалуйста
Ответить
Математика
Сторона ривностороннього трикутника доривнюе 8 см. Знайди площу квадрата,перимет?? якого доривнюе периметру цього трикутника.
Ответить
Українська мова
Діалог на тему`чи ти вважаєш себе украінцем?`.
Ответить
Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 520 км, одновременно вышли навстречу др??г другу два поезда и встретились через 4 ч.Один поезд шёл со...
Ответить