Помогите пожалуйста хотя бы с 1 заданием

Гость: Гость:

Ошибки: обА брата, большАЯ мозоль, ИХ брат, вкусные тортЫ, с праздником двадцать третьЕГО февраля, нет мест, килограмм абрикосОВ, шесть килограммов помидоров, обЕих книг, скоро выборЫ, шесть пар носкОВ, директора компаниИ