Помогите пожалуйста хотя бы с 1 заданием

Русский язык
Помогите пожалуйста хотя бы с 1 заданием
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ошибки: обА брата, большАЯ мозоль, ИХ брат, вкусные тортЫ, с праздником двадцать третьЕГО февраля, нет мест, килограмм абрикосОВ, шесть килограммов помидоров, обЕих книг, скоро выборЫ, шесть пар носкОВ, директора компаниИ
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