Именится ли смысл прдложение при смени порядка слов? Дуб заслоняет ель Мать люб??т дочь Учитель спросил ученика
Русский язык
Именится ли смысл прдложение при смени порядка слов? Дуб заслоняет ель Мать люб??т дочь Учитель спросил ученика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменится. Дуб заслоняет ель. Мать любит дочь. В этих предложениях первое слово подлежащее. Дуб заслоняет ель. Дуб большой, ель маленькая. Теперь поменяем. Ель заслоняет дуб=ель большая, дуб маленький. Мать любит дочь. Логическое ударение на слово мать(именно она любит). Дочь любит мать. Говорится о любви дочери. С третьим предложением все понятно. Слово учитель - подлежащее. Меняем. Ученика спросил учитель. Слово учитель -подлежащее. Или ученик спросил учителя. Смысл меняется.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста! нужно написать на английском 5-6 предложений о любой области ?? Беларуси , что там интересного
Математика
Вартість квитка на футбро перевищує вартість квитка на хокей на 300%. У скільки разів квиток на хокей дешевше квитка на футбол? У 200, у 300 , у ...
Биология
Сколько и каких видов свободных нуклеотидов потребуется при репликации молекулы ДНК, в которой количество аденина равно 600000, а гуанина 2400000
Русский язык