Именится ли смысл прдложение при смени порядка слов? Дуб заслоняет ель Мать люб??т дочь Учитель спросил ученика

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Изменится. Дуб заслоняет ель. Мать любит дочь. В этих предложениях первое слово подлежащее. Дуб заслоняет ель. Дуб большой, ель маленькая. Теперь поменяем. Ель заслоняет дуб=ель большая, дуб маленький. Мать любит дочь. Логическое ударение на слово мать(именно она любит). Дочь любит мать. Говорится о любви дочери. С третьим предложением все понятно. Слово учитель - подлежащее. Меняем. Ученика спросил учитель. Слово учитель -подлежащее. Или ученик спросил учителя. Смысл меняется.