Сколько и каких видов свободных нуклеотидов потребуется при репликации молекулы ДНК в которой количество аденина равно 600 000,а гуанина-2400000?

Биология
Сколько и каких видов свободных нуклеотидов потребуется при репликации молекулы ДНК в которой количество аденина равно 600 000,а гуанина-2400000?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как аденин соответствует тимину, а цитозин комплиментарен гуанину, значит А=Т=2400000 Ц=Г=600 000
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