Сколько и каких видов свободных нуклеотидов потребуется при репликации молекулы ДНК в которой количество аденина равно 600 000,а гуанина-2400000?

Биология

Сколько и каких видов свободных нуклеотидов потребуется при репликации молекулы ДНК в которой количество аденина равно 600 000,а гуанина-2400000?

Автор: Гость