Синоним к слову мерзкий
Русский язык
Синоним к слову мерзкий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гадкий, дурной, противный; скверный, тошнотный, омерзительный, отвратительный, неприятный, отвратный, поганый, рожа кирпича просит, муторный, гадостный, пиндосный, пакостный, богомерзкий, гнусный, гадский, отталкивающий, свинский, матерный, мерзейший, отвратительнейший, мерзопакостный, тошнотворный, тошный, мерзостный, паскудный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите пожалуйста Хронология: а)централизованное государство б)раннефеодальная монархия в)феодальная раздробленность г)первобытный строй
Русский язык
Русский язык
Русский язык