Вартість квитка на футбро перевищує вартість квитка на хокей на 300%. У скільки разів квиток на хокей дешевше квитка на футбол? У 200, у 300 , у 3 , у 4 , у 5 разів
Математика
Вартість квитка на футбро перевищує вартість квитка на хокей на 300%. У скільки разів квиток на хокей дешевше квитка на футбол? У 200, у 300 , у 3 , у 4 , у 5 разів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У 3 рази квиток дешевше
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