Вартість квитка на футбро перевищує вартість квитка на хокей на 300%. У скільки разів квиток на хокей дешевше квитка на футбол? У 200, у 300 , у 3 , у 4 , у 5 разів

Математика

Вартість квитка на футбро перевищує вартість квитка на хокей на 300%. У скільки разів квиток на хокей дешевше квитка на футбол? У 200, у 300 , у 3 , у 4 , у 5 разів

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