In pairs, answer the questions. Add your questions

Английский язык
In pairs, answer the questions. Add your questions
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В парах, ответьте на вопросы. Добавить свои вопросы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти значение выражения: 1/2√196+1,5√0,36
Ответить
Математика
Перед праздником весь товар в универмаге продавался на 12% дешевле обычной цены ск??лько рублей сэкономит покупатель если купить пылесос который до...
Ответить
Математика
Одна открытка,2 одиннаковых конверта и 3 одинаковые марки стоит 38 руб. три такие от??рытки ,2 таких конверта и 1 такая же марка стоят 22 р. скольк...
Ответить
Английский язык
Составить 5 вопросов -Wh -Who -General question -Or(или) -Tag question Предложение: We were going to the seaside when we meet our En...
Ответить
Русский язык
Помогите альбус пж 1.Укажите слово образованное бессуффиксным способом словоо??разования. а) скалистый. б) повернуться. в) синь. г) безнаде...
Ответить