Найти значение выражения: 1/2√196+1,5√0,36

Алгебра
Найти значение выражения: 1/2√196+1,5√0,36
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Гость:
1/2*14+1,5*0,6=7+2,1=9,1 Ответ:9,1
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