Найти значение выражения: 1/2√196+1,5√0,36
Алгебра
Найти значение выражения: 1/2√196+1,5√0,36
Ответ(ы):
Гость:
1/2*14+1,5*0,6=7+2,1=9,1 Ответ:9,1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Перед праздником весь товар в универмаге продавался на 12% дешевле обычной цены ск??лько рублей сэкономит покупатель если купить пылесос который до...
Математика
Одна открытка,2 одиннаковых конверта и 3 одинаковые марки стоит 38 руб. три такие от??рытки ,2 таких конверта и 1 такая же марка стоят 22 р. скольк...
Английский язык
Составить 5 вопросов -Wh -Who -General question -Or(или) -Tag question Предложение: We were going to the seaside when we meet our En...
Русский язык
Помогите альбус пж 1.Укажите слово образованное бессуффиксным способом словоо??разования. а) скалистый. б) повернуться. в) синь. г) безнаде...