In pairs ask and answer the questions

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In pairs ask and answer the questions
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Автор: Гость
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Гость:
А где само задание то?
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