Записать уравнение с эл.диссоциацией в водном растворе с NaBO2.(NH4)2SO4.KMNO4.Cr(NO3)3.Ca(OH)2

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Уравнение диссоциации нитрата аммония: NH4NO3 = NH4 + +NO3 - Нитрат аммония - соль слабого основания (гидроксида аммония NH4OH, или, правильнее, гидрата аммиака NH3 * H2O) и сильной кислоты (азотной - HNO3). Поэтому гидролиз протекает по катиону, реакция раствора - кислая: Сокращенное ионно-молекулярное уравнение: NH4 + +H2O = NH4OH + H+ (поскольку соединения гидроксид аммония с формулой NH4OH реально не существует, а существует гидрат аммиака NH3*H2O, то правильнее гидролиз нитрата аммония записывать так: NH4 + +H2O = NH3 * H2O + H+) Полное ионно-молекулярное уравнение: NH4 + +NO3 - +H2O = NH4OH + H+ + NO3 - (NH4 + +NO3 - +H2O = NH3 * H2O + H+ + NO3 -) Молекулярное уравнение: NH4NO3 + H2O = NH4OH + HNO3 (NH4NO3 + H2O = NH3 * H2O + HNO3