Индустриальная революция: таблица направление год создание автор изобретения ха??актиристика
История
Индустриальная революция: таблица направление год создание автор изобретения ха??актиристика
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Гость:
Немного не точно. Сразу говорю заранее если что извините .
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