Помогите пожалуйста сколько можете

Математика
Помогите пожалуйста сколько можете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)C, если последнее 37 2)D 3)A 4)D
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