Задача Номер 3 (1). Длинна полоски равна 1дм. Сколько см. состовляет половина полоски? Одна-пятая полоска?Одна-десятая полоски.
Математика
Задача Номер 3 (1). Длинна полоски равна 1дм. Сколько см. состовляет половина полоски? Одна-пятая полоска?Одна-десятая полоски.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половина-5см,одна-пятая-2см,одна-десятая-1см
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