Помогите номер 140 пожалуйста
Русский язык
Помогите номер 140 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речью (какой?) родной Красоты (кого?) её Подготовлен (к чему?) к овладению К овладению (чего?) языками
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