В чём заключаются лучше минуты жизни для князя андрея болконского?

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Счастливые минуты в жизни Андрея Болконского. У каждого человека в жизни бывают минуты радости и грусти, взлётов и падений. И каждый из нас переживает это по-своему: радуется своим достижениям или принимает жестокий удар судьбы. Так и в романе "Война и мир" мы видим счастливые и грустные минуты одного из главных героев Андрея Болконского. Он живёт со своими мыслями, идеями, целями и у него свой взгляд на мир. В начале романа мы видим Андрея, мирно живущего со своей молодой женой, как и подобается для общества того времени. Но в мыслях у него совсем не такая жизнь, он мечтает вовсе не об уюте и комфорте. Болконский четко знает свою цель, и он стремится к ней, тратя на это все свои силы. В мечтах Андрея стоят только слава, подвиг и победа русской армии, но, прежде всего, собственное торжество и мысль о подвиге, который бы вознёс его на пьедестал почёта. На поле Аустерлица он был практически счастлив, Андрей верил в успех русских и в свой собственный успех. Он был уже близок к осуществлению своей мечты, но поражение России разрушило все грёзы и вернуло его в реальность. В начале романа кумиром князя Андрея был Наполеон, Болконский стремился стать таким же, как он. Но, когда Андрей видел небо Аустерлица, в его душе и мыслях произошёл переворот, он понял, что счастье не во славе, а в доме, в семье, в детях… И в это самое мгновение Болконский осознал, как же ограничен Наполеон, как он ничтожен и "мал", по сравнению с счастьем, которое открыл для себя Андрей. Но надежды вновь не оправдались и он снова не смог обрести своего счастья. Внезапно умирает при родах жена, и у него на руках остаётся осиротевший сын. Болконский ощущает себя одиноким, несчастным, думая, что жизнь его кончена в тридцать один год. Вовремя к нему на помощь приходит друг Пьер, он оказывает значительное влияние на взгляды Андрея. Свидание с Безуховым в совокупности с майской ночью в Отрадном, когда он впервые встретился с Наташей, возрождают и обновляют Андрея. Он вдруг понимает, глядя на зелёный, свежий и красивый дуб, который ещё недавно был голый и корявый, что жизнь его ещё не кончена, что необходимо бороться за своё счастье. И Андрей находит для себя новое занятие и нового человека, которого он снова боготворит - это Сперанский со своей разработкой об отмене крепостного права. Болконский думал, что счастье - работа для народа, для его блага. Но после встречи с Наташей он понимает, как "фальшивы" были все ценности его жизни до этого момента. Князь Андрей осознаёт настоящее земное счастье. Но и здесь Болконский не успевает полностью насладиться им, так как переносит свою свадьбу на год и уезжает за границу. Там он ощущает полную свободу мыслей. И именно в Европе Андрей осознаёт, что у него с Ростовой полное непонимание. Здесь, в очередной раз, удача уходит из его рук, хотя он уже держал её. С изменой Наташи у князя Андрея вновь меняются взгляды, идеи и мысли. Перед Бородинским сражением он понимает, что победа или поражение зависит не от штаба, а от настроя народа, солдат. Когда Болконский был ранен, он осознал, что не хочет расставаться с жизнью, так как было ещё что-то, чего он не понял. Наверное, он почувствовал земное счастье, которое постоянно ускользало от него, которое Андрей так и не сумел прочувствовать от начала до конца.