ИНФОРМАТИКА . ПЛИЗ ХЕЛП Составьте АЛГОРИТМ , как при помощи 5ти литрового и 9ти литрового ведра набрать из реки 3 литра воды?

Информатика

ИНФОРМАТИКА . ПЛИЗ ХЕЛП Составьте АЛГОРИТМ , как при помощи 5ти литрового и 9ти литрового ведра набрать из реки 3 литра воды?

Автор: Гость