Иногда похожие слова в близкородственных языках имеют противоположные значения: например, сербское слово вредан похоже на русское вредный, но означает " полезный". Какое из пяти данных ниже польских слов обладает тем же свойств...

Русский язык

Иногда похожие слова в близкородственных языках имеют противоположные значения: например, сербское слово вредан похоже на русское вредный, но означает " полезный". Какое из пяти данных ниже польских слов обладает тем же свойством по отношению к русскому языку? (A) groza ужас (Б) duma гордость (В) smutek печаль

Автор: Гость