Иногда похожие слова в близкородственных языках имеют противоположные значения: например, сербское слово вредан похоже на русское вредный, но означает " полезный". Какое из пяти данных ниже польских слов обладает тем же свойств...
Русский язык
Иногда похожие слова в близкородственных языках имеют противоположные значения: например, сербское слово вредан похоже на русское вредный, но означает " полезный". Какое из пяти данных ниже польских слов обладает тем же свойством по отношению к русскому языку? (A) groza ужас (Б) duma гордость (В) smutek печаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Д) uroda - красота. Ответ: (Д) uroda - красота, т.к по русски оно похоже на слово "Уродливый".
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