Интересное из жизни губок?
Биология
Интересное из жизни губок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В древние времена губки пользовались большой популярностью в медицине. Так, их можно было использовать в качестве марлевой маски и остановки кровотечение. 2. Губки очень любят хорошо покушать. В среднем они съедают около 2/3 от собственной массы тела. 3.В глубоких водах океана губки могут жить около 200 лет. Но только в том случае, если их не съедят дельфины - для этих животных губки играют роль "профилактического лечения" от грязи и бактерий их желудка.
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