Интересные факты о животных и растениях Черного моря
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Интересные факты о животных и растениях Черного моря
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Среди планктонных водорослей, обитающих в Чёрном море, есть очень необычный вид — ночесветка. Она обладает возможностью фосфорецировать, и именно из-за нее в августе Черное море иногда светится.
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