Ответ. В группе фигурным катанием занимается 6 девочек что в 3 раза больше чем маль??иков сколько мальчиков занимается фигурным катанием
Математика
Ответ. В группе фигурным катанием занимается 6 девочек что в 3 раза больше чем маль??иков сколько мальчиков занимается фигурным катанием
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Девочки-6 человек, в 3 раза больше Мальчики-? Найти:Мальчики-? 1)6:3=2, так как девочек в 3 раза больше Ответ:2 мальчика
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