20 балов! Решите 2 ВАРИАНТ! 5 КЛАСС!
Математика
20 балов! Решите 2 ВАРИАНТ! 5 КЛАСС!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№201 1)2,3·(-8)-9,8:(6,7-8,1)=- 18,4 - 9,8:(-1,4)=- 18,4 +7 = - 11,4 2) (-28,6:57,2-26,8:(-1,34))·(-3,1)=(-0,5+20)·(-3,1)=19,5·(-3,1)=-60,45 3)(-1,7+3,64:(-1,4)):(-0,001)·(-0,4)=(-1,7-2,6):(-0,001)·(-0,4)= =(-4,3):(-0,001)·(-0,4)=4300·(-0,4)= - 1720 №202 1) (-5/12+11/16):(-13/72)=(-20/48+33/48):(-13/72)=13/48:(-13/72)= =-13/48 · 72/13 = 3/2= 1 1/2
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