Таблица багов пожалуста

Гость: Гость:

Олимпийцы Аид — бог подземного царства мёртвых Аполлон — бог искусств и врачевания Арес — бог войны Артемида — богиня охоты Афина — богиня мудрости и войны Афродита — богиня любви и красоты Гера — богиня семейных уз Гермес — бог торговли, посланник Зевса Гестия — богиня домашнего очага Гефест — бог кузнечного дела Деметра — богиня плодородия Дионис — бог виноделия Зевс — бог неба и грома Посейдон — бог морей Боги и божества водной стихии Амфитрита — богиня моря, супруга Посейдона Лимнады — нимфы озёр и болот Наяды — нимфы родников, источников и рек Нереиды — морские нимфы Океан — персонификация мифологической мировой реки, омывающей Ойкумену Океаниды — дочери Океана Понт - бог внутреннего моря Посейдон — бог морей Речные боги — боги рек, сыновья Океана и Тефиды Тефида — титанида, жена Океана, мать океанид Тритоны - свита Посейдона и Амфитриты Тритон - бог, вестник глубин Боги и божества воздушной стихии Эол — полубог, повелитель ветров Борей — олицетворение северного бурного ветра Зефир — западный сильный ветер, читался также вестником богов, (у римлян стал олицетворять ласкающий, лёгкий ветер) Нот — южный ветер Австр — восточный ветер Аура — персонификация лёгкого ветра, воздуха [править] Боги смерти и подземного мира Аид — бог подземного царства мёртвых Персефона — супруга Аида, богиня плодородия и царства мёртвых, дочь Деметры Геката — богиня мрака, ночных видений и чародейств Керы — демоны смерти Танатос — бог смерти Гипнос — бог забвения, брат близнец Танатоса Эринии — богини мести Музы Каллиопа - муза эпической поэзии Клио - муза истории в древнегреческой мифологии Эрато - муза любовной поэзии Эвтерпа - муза лирической поэзии и музыки Мельпомена - муза трагедии Полигимния - муза торжественных гимнов Терпсихора - муза танца Талия - муза комедии и лёгкой поэзии Урания - муза астрономии Киклопы Арг — «молния» Бронт — «гром» Стероп — «блеск» Гекатонхейры Бриарей — сила Гиес — пашня Котт — гнев Гиганты Агрий Алкионей Гратион Ипполит Клитий Мимант Паллант Полибут Порфирион Тоон Эврит Энкелад Эфиальт Ника — богиня победы Селена — богиня луны Эрот — бог любви Гименей — бог брака Ирида — богиня радуги Ата — богиня заблуждения, помрачения ума Апата — богиня обмана Фобос — божество страха, сын Ареса Деймос — бог ужаса, родной брат Фобоса Асклепий — бог врачевания Морфей — бог сновидений (поэтическое божество, сын Гипноса) Гимерот — бог плотской любви и любовного наслаждения Ананке — божество-воплощение неотвратимости, необходимости Алоэй — древнее божество обмолоченного зерна Неперсонифицированные боги Сатиры Нимфы Оры — три богини времён года и природного порядка