Нуно решить показательные уравнения. В первом ответ должен быть 0,5. В четвертом -3.
Алгебра
Нуно решить показательные уравнения. В первом ответ должен быть 0,5. В четвертом -3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) lg(3-x)=lg(x+2) 3-x=x+2 -2x=-1 x=0,5 2) lg2(4-x)=lg2(1-2x) 4-x=1-2x x=-3 P.S. это логарифмические ур-ия :)
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