Составь задачи по данным. Заполни стоимость Цена за 1 кг 60 руб. 80 руб. Количество 300 г 200 г Стоимость ? ?

Гость: Гость:

1 кг риса стоит 60 рублей. Мама купила 300 г . Сколько мама заплатила за покупку? ответ: 18 рублей. 2) 1 кг гречки стоит 80 рублей. Сестра купила 200 г гречки. Сколько сестра заплатила за покупку? ответ 16 рублей