Составь задачи по данным. Заполни стоимость Цена за 1 кг 60 руб. 80 руб. Количество 300 г 200 г Стоимость ? ?
Математика
Составь задачи по данным. Заполни стоимость Цена за 1 кг 60 руб. 80 руб. Количество 300 г 200 г Стоимость ? ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кг риса стоит 60 рублей. Мама купила 300 г . Сколько мама заплатила за покупку? ответ: 18 рублей. 2) 1 кг гречки стоит 80 рублей. Сестра купила 200 г гречки. Сколько сестра заплатила за покупку? ответ 16 рублей
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