В воздухе объемом 1 кубический м содержится 0,21 м кубических кислорода.Измерьте дл??ну ,ширину,высоту своей комнаты.Вычислите объем кислорода в в сосставе воздуха комнаты?

Математика
В воздухе объемом 1 кубический м содержится 0,21 м кубических кислорода.Измерьте дл??ну ,ширину,высоту своей комнаты.Вычислите объем кислорода в в сосставе воздуха комнаты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3*6=90м^3 90м^3*0.21=18,9-объём кислорода ( лично в моей комнате , как у тебя я не знаю)
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