В воздухе объемом 1 кубический м содержится 0,21 м кубических кислорода.Измерьте дл??ну ,ширину,высоту своей комнаты.Вычислите объем кислорода в в сосставе воздуха комнаты?

Математика

В воздухе объемом 1 кубический м содержится 0,21 м кубических кислорода.Измерьте дл??ну ,ширину,высоту своей комнаты.Вычислите объем кислорода в в сосставе воздуха комнаты?

Автор: Гость