...is a city in British columbia. a)alberta b)toronto c)voncouver
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...is a city in British columbia. a)alberta b)toronto c)voncouver
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Гость:
А ) Toronto. Торонто
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