Предложения со словами: Айыққан, сауққан, денсаулығын сактғаан , күтінген, дәрігерге каралген, ем алған,емделген,серуендеген,шомылған,ванна қабылдаған. ? 30 баллов
Қазақ тiлi
Предложения со словами: Айыққан, сауққан, денсаулығын сактғаан , күтінген, дәрігерге каралген, ем алған,емделген,серуендеген,шомылған,ванна қабылдаған. ? 30 баллов
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