Предложения со словами: Айыққан, сауққан, денсаулығын сактғаан , күтінген, дәрігерге каралген, ем алған,емделген,серуендеген,шомылған,ванна қабылдаған. ? 30 баллов

Қазақ тiлi
Предложения со словами: Айыққан, сауққан, денсаулығын сактғаан , күтінген, дәрігерге каралген, ем алған,емделген,серуендеген,шомылған,ванна қабылдаған. ? 30 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
2xln3 найти производную!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Слово которое означало бы то же, что и Универсум и Космос
Ответить
История
Что такое время по истории 5 класс???
Ответить
Математика
ПОМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Выполните сложение: 1)-1 целая 2/ 3+1 /2= 2)-5 /7+1= 3)-5 целых 7/ 9+0= 4)8 ц...
Ответить
Қазақ тiлi
Составьте предложение со словами пожалуйста Шипажайға алдын ала жазылу; келісім бойынша уақытын белгілеу, белгілі төлем жүйесін таңдау.
Ответить