Используй числа 608 запиши три двойных неравенства

Математика
Используй числа 608 запиши три двойных неравенства
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Гость:
608 больше х х больше 608 х=608
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