Помогите .Семейство луковые опорный конспект

Гость: Гость:

В нижней части луковицы репчатого лука расположено донце-почти плоский стебель. На донце располагаются видоизмененные листья-чешуи. Есть наружные-сухие, яркоокрашенные и внутренние-мясистые и сочные.В них находятся запасы воды и растворенный в ней сахар.