Помогите .Семейство луковые опорный конспект
Биология
Помогите .Семейство луковые опорный конспект
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нижней части луковицы репчатого лука расположено донце-почти плоский стебель. На донце располагаются видоизмененные листья-чешуи. Есть наружные-сухие, яркоокрашенные и внутренние-мясистые и сочные.В них находятся запасы воды и растворенный в ней сахар.
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