Из 280 метров ткани сшили 70 одинаковых брюк
Математика
Из 280 метров ткани сшили 70 одинаковых брюк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 280/70= 4(м)- ушло на каждые брюки. Ответ: 4 метра нужно, что бы сшить одни брюки.
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