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Вычисли в столбик 1 702 : 74 = ? 1 131 :87 = ?
Математика
Вычисли в столбик 1 702 : 74 = ? 1 131 :87 = ?
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Вот ответ, думаю всё понятно.
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