Используя буквенные выражения Запиши решение каждой из следующих задач А) В 2 мотков а м провода сколько метров провода в первом мотке если в нем на 6 метров меньше чем во втором
Математика
Используя буквенные выражения Запиши решение каждой из следующих задач А) В 2 мотков а м провода сколько метров провода в первом мотке если в нем на 6 метров меньше чем во втором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)а÷2-6(метров)1 маток
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