Вид из моего окна план сочинения срочно срочно пж пж пж к примеру Например я живу на третьем этаже у меня из окна видна площадка на которой играют маленькие дети около моего подъезда растут замечательные цветы Опиши их небо тож...
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Вид из моего окна план сочинения срочно срочно пж пж пж к примеру Например я живу на третьем этаже у меня из окна видна площадка на которой играют маленькие дети около моего подъезда растут замечательные цветы Опиши их небо тоже Опиши деревья тоже оптши Ну как-то так
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу в многоэтажном доме на (любой этаж) этаже оттуда открывается прекрасный вид. Во дворе неподалёку от моего дома есть парк развлечений там гуляют много детей. Иногда и я там гуляю. У нашего дома есть огромный дуб он очень мощный и очень красивый. Небо всегда такое красивое одна сплошная лазурь с форменными облаками.
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