Вид из моего окна план сочинения срочно срочно пж пж пж к примеру Например я живу на третьем этаже у меня из окна видна площадка на которой играют маленькие дети около моего подъезда растут замечательные цветы Опиши их небо тож...

Гость: Гость:

Я живу в многоэтажном доме на (любой этаж) этаже оттуда открывается прекрасный вид. Во дворе неподалёку от моего дома есть парк развлечений там гуляют много детей. Иногда и я там гуляю. У нашего дома есть огромный дуб он очень мощный и очень красивый. Небо всегда такое красивое одна сплошная лазурь с форменными облаками.