Помогите пожалуйста написать сочинение на казахском языка про бабушку

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста написать сочинение на казахском языка про бабушку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менин ажем жаксы.Ажем маган уйретеди,окытады,коргайды.Ажем маган карайды жане тамак писиреди.Ажем маган оте камкор.Мен ажемди жаксы корем.Ойткени ол маган жаксылык тилейди!
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