За 6 м ткани заплатили 900тг сколько метров такой ткани можно купить на 450 тг
Математика
За 6 м ткани заплатили 900тг сколько метров такой ткани можно купить на 450 тг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900 : 6 = 150 тг заплатили за 1 метр 450 : 150 = 3 метра ткани можно купить на 450 тг
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