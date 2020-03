Remember and write the missing forms. 1) lose — lost — ? 2) ? — flew — flown 3) take — took — ? 4) leave — ? — left 5) choose — ? ??? chosen 6) ? — hid — ? 7) build — ? — ? 8) write — wrote — ? 9) win — ? — ? 10) ? — caught — ?

Английский язык

