Что определило крах версальской системы

Гость: Гость:

Система эта оказалась неустойчивой и стала давать сбои вскоре после создания. А окончательно она развалилась с началом Второй мировой войны. Версальский порядок не был всеобъемлющим, в него не входили две сверх державы СССР и США. Без которых обеспечение стабильности в Европе уже были не возможны.