Что определило крах версальской системы
История
Что определило крах версальской системы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система эта оказалась неустойчивой и стала давать сбои вскоре после создания. А окончательно она развалилась с началом Второй мировой войны. Версальский порядок не был всеобъемлющим, в него не входили две сверх державы СССР и США. Без которых обеспечение стабильности в Европе уже были не возможны.
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