Нужно 5 вопросов для интервью о школе, чтобы задать их директору
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Нужно 5 вопросов для интервью о школе, чтобы задать их директору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Считаете ли вы себя примером для подражания? Почему? 2Как ваши дети относятся к вашей работе? 3На что вам не хватает смелости? 4.Говорят, что в жизни нужно попробывать всё. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете? 5.на какой вопрос вам хотелось бы самому ответить, но вам его никогда не задают?) 6Есть ли у школы проблема с кадрами? 7Что считается в школе недопустимым внешним видом? 8КАКОВЫ В ШКОЛЕ КРИТЕРИИ УСПЕВАЕМОСТИ РЕБЕНКА ПО ТОМУ ИЛИ ИНОМУ ПРЕДМЕТУ?
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