Используя дополнительную литературу и ресурсы Интернета, дайте определение поня??ия благотаорительность. приведите примеры проявления благотаорительности из жизни.

Обществознание
Используя дополнительную литературу и ресурсы Интернета, дайте определение поня??ия благотаорительность. приведите примеры проявления благотаорительности из жизни.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благотворительность - это оказание бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) помощи тем, кто в этом нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный выбор вида, времени и места... Сборы средств на операцию маленькому ребёнку. Проходя мимо бедной семьи дать денег.  
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