5 согласование 5 управление 5 примыкание

Гость: Гость:

Согласование: окровавленной головы большое движение старый комендант добрый человек бледная Маша Управление: свалился с лошади подозвал капрала вручил коменданту взглянула на степь поклонилась ему Примыкание: поскакали назад перекрестил трижды уведи поскорее глядел вослед Больше примыканий не могу найти( всё, что смогла