5 согласование 5 управление 5 примыкание
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5 согласование 5 управление 5 примыкание
Ответ(ы) на вопрос:
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Согласование: окровавленной головы большое движение старый комендант добрый человек бледная Маша Управление: свалился с лошади подозвал капрала вручил коменданту взглянула на степь поклонилась ему Примыкание: поскакали назад перекрестил трижды уведи поскорее глядел вослед Больше примыканий не могу найти( всё, что смогла
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