Как культура арабского фаликата повлияла на развитие средневековой культуры

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Труды арабских математиков, врачей и астрономов были руководством ученых средневековой Европы.Европейцы получили от арабов цифры, новую систему счета, знания по астрономии. Сочинение Ибн Сины, он же Авиценна, по медицине, до 17 века было настольной книгой европейских врачей. Многие труды древнегреческих ученых и писателей, а также мыслителей из стран халифата стали известны в Европе благодаря арабам