Помогите срочно: Лучь c делит угол ab на два угла .Угол ac меньше угла bc на 21 градус на??дите углы ac и bc если угол ab равен 61 градус
Геометрия
Помогите срочно: Лучь c делит угол ab на два угла .Угол ac меньше угла bc на 21 градус на??дите углы ac и bc если угол ab равен 61 градус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представим ac,как bc-21 ac+bc=61 bc-21+bc=61 2bc-21=61 2bc=82 bc=41 ac=41-21 ac=20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Визначте, які природні умови Стародавнього Єгипту були сприятливими для землеробства, а які - ні. Чому? Буду вдячна за прекрасну відповідь))
Математика