Помогите срочно: Лучь c делит угол ab на два угла .Угол ac меньше угла bc на 21 градус на??дите углы ac и bc если угол ab равен 61 градус

Геометрия

Помогите срочно: Лучь c делит угол ab на два угла .Угол ac меньше угла bc на 21 градус на??дите углы ac и bc если угол ab равен 61 градус

Автор: Гость