Помогите срочно: Лучь c делит угол ab на два угла .Угол ac меньше угла bc на 21 градус на??дите углы ac и bc если угол ab равен 61 градус

Геометрия
Помогите срочно: Лучь c делит угол ab на два угла .Угол ac меньше угла bc на 21 градус на??дите углы ac и bc если угол ab равен 61 градус
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представим ac,как bc-21 ac+bc=61 bc-21+bc=61 2bc-21=61 2bc=82 bc=41 ac=41-21 ac=20
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