Визначте, які природні умови Стародавнього Єгипту були сприятливими для землеробства, а які - ні. Чому? Буду вдячна за прекрасну відповідь))

История

Визначте, які природні умови Стародавнього Єгипту були сприятливими для землеробства, а які - ні. Чому? Буду вдячна за прекрасну відповідь))

Автор: Гость