Визначте, які природні умови Стародавнього Єгипту були сприятливими для землеробства, а які - ні. Чому? Буду вдячна за прекрасну відповідь))

История
Визначте, які природні умови Стародавнього Єгипту були сприятливими для землеробства, а які - ні. Чому? Буду вдячна за прекрасну відповідь))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+ розгалужена система річки Ніл; родючий грунт долини Нілу складається з могутніх відкладень річкового мулу, вона легко піддається обробці і відрізняється винятковою родючістю; - різкі зміни клімату;
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