Визначте, які природні умови Стародавнього Єгипту були сприятливими для землеробства, а які - ні. Чому? Буду вдячна за прекрасну відповідь))
История
Визначте, які природні умови Стародавнього Єгипту були сприятливими для землеробства, а які - ні. Чому? Буду вдячна за прекрасну відповідь))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+ розгалужена система річки Ніл; родючий грунт долини Нілу складається з могутніх відкладень річкового мулу, вона легко піддається обробці і відрізняється винятковою родючістю; - різкі зміни клімату;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Русский язык