Найти углы параллелограмма если два ушла из них относятся как 5 к 13 помогите срочн??

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В параллелограмме противоположные углы равны, сумма соседних углов равна 180⁰. так как углы относятся как 5:13, мы имеем дело с соседними углами. Пусть х - коэффициент пропорциональности. Тогда ∠1 - 5х, а ∠2 - 13х, их сумма 5х + 13х, что равно 180°. Имеем уравнение 5х + 13х = 180°, 18х = 180°, х = 10° ∠1 = 5·10° = 50° ∠2 = 13·10° = 130° По свойству параллелограмма ∠3 = ∠1, ∠4 = ∠2 Ответ: 50°, 130°, 50°, 130°