Слово облоко можно изменить ?
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Слово облоко можно изменить ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облако, облаку, облаку, облако, облаком, о облаке. Как сам думаешь?)
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