Как с помощью ведер содержащих 5 л и 7 л, налить из крана в аквариум 6 л воды?

Математика
Как с помощью ведер содержащих 5 л и 7 л, налить из крана в аквариум 6 л воды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Набираем 7л, 5л сливаем в 5 литровое ведро, а остаток в 2 литра в аквариум, так повторяем 3 раза
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