Напишите пожалуйста про словарь диалектных слов ! Дам 10 баллов
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Напишите пожалуйста про словарь диалектных слов ! Дам 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
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Словарь диалектных слов- устаревших слов или малоупотребляемых Пример: Выжлок — охотничья собака, гончая; предположительно: волк, ведущий стаю.
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