Используя формулы сокращенного умножения вычислите 49*51 . напишите формулу!!!!
Алгебра
Используя формулы сокращенного умножения вычислите 49*51 . напишите формулу!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри 49=50-1 51=50+1 то есть (50-1)(50+1) если подставить вместо цифр буквы то получится (a-b)(a+b)=a в квадрате - b в квадрате---это формула называется разность квадратов. 50 в квадрате - 1 в квадрате 2 499. Проверка 49*51=2 499.проверила на калькуляторе=)
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