Используя формулы сокращенного умножения вычислите 49*51 . напишите формулу!!!!

Гость: Гость:

Смотри 49=50-1 51=50+1 то есть (50-1)(50+1) если подставить вместо цифр буквы то получится (a-b)(a+b)=a в квадрате - b в квадрате---это формула называется разность квадратов. 50 в квадрате - 1 в квадрате 2 499. Проверка 49*51=2 499.проверила на калькуляторе=)