Напишите сочинение из 20-25 предложений, на тему милосердие. Только пожалуйста не ??з интернета.

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Как много в человеке положительных качеств, которые делают его лучше, выше и светлее. Одним из таких является милосердие. Оно сыграло не последнюю роль в развитии человека как социального существа, было маяком моральных ценностей и нравственных устоев. Я понимаю это слово, как способность человека быть добрым к людям, даже к тем, которые совершили зло. Это способность простить и прийти на помощь в самый тяжелый момент.Я считаю, что милосердие никогда не выйдет из моды, и навсегда останется в человеке, как одно из самых важных качеств. Это чувство толкает человека на сострадание и желание помочь даже незнакомым людям. Милосердие всегда было вдохновением для человека. Из него можно черпать духовные силы.Множество известных авторов посвятили свои произведения важнейшему из порывов человека – милосердию. Повесть Пушкина “Капитанская дочка” можно смело назвать повестью об этом светлом чувстве. Начало и конец произведения посвящен именно ему. Способность человека быть добрым по отношению ко всем людям стало такой редкостью, что за это хочется благодарить. Если отнять у человека милосердие, он потеряется в быстром течении мира, в котором так часто царят лож, лицемерие, злорадство и прочие пороки. Человек без милосердия не может называться гордым именем человек.Милосердие служит неким фонариком, который зовет всех на свет любви и благодетели. Я считаю, что милосердие – это базовое чувство, которое должно быть заложено в каждом человеке. Ведь только помогая друг другу люди способны обрести мир и счастье. Милосердие приносит столько положительных эмоций. Ведь переведя старичка через дорогу или оказав помощь другу, человека переполняют светлые чувства. Милосердие является самым ярким и значимым пятном на картине мира. Без него люди бы потеряли человеческий облик. Поэтому так важно сохранять и развивать в себе это светлое чувство.